Собаки напали на ученика первого класса в Улан-Удэ

В Улан-Удэ пострадавшего от нападения собак мальчика отвезли в больницу и оказали первую помощь.

В пресс-службе городской мэрии сообщили, что 12 мая на улице Репина три собаки напали на первоклассника. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Как позже стало известно, семилетний мальчик шел в гости к другу через неогороженные участки. Именно оттуда на него набросились собаки. Мальчика сразу отвезли в больницу. На данный момент его состояние здоровья нормальное. Об этом рассказал начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.

Городские власти организовали рейд по следам нападения.