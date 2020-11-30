Бездомная оставила восьмилетнего сына на остановке в Москве в наказание за порванную сумку

Жительница Краснодарского края оставила восьмилетнего сына на остановке в Москве. Так она решила наказать его за якобы порванную сумку.

Женщина 1991 года рождения обратилась в полицию из-за того, что ее восьмилетний сын не успел выйти вместе с ней из автобуса на остановке Красная Пресня и уехал по маршруту дальше, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Мальчика нашли сотрудники МВД по Крылатскому району. Он рассказал свою версию случившегося. Оказалось, что мать оставила ребенка на остановке «Улица 1905 года» за то, что он порвал ее сумку. Мальчик растерялся и сел в электробус, следующий по маршруту 850.

Женщина призналась, что версия ребенка истинная. Они с мальчиком жили на Белорусском вокзале, денег на питание сына у нее не было.

Следователи и полиция проверяют все обстоятельства случившегося. Позднее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

30 ноября суд приговорил к году и трем месяцам лишения свободы мужчину, который оставил своих сыновей в аэропорту Шереметьево.