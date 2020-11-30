Бросившего детей в Шереметьево отца отправили в колонию

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статей 125 УК РФ („Оставление в опасности“) и пункта „г“ часть три статья 158 УК РФ („Кража“). <…> Суд <…> приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В январе 2020 года мужчина прилетел вместе с сыновьями пяти и восьми лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву. Потом он уехал уже один в Ростов-на Дону, оставив мальчиков в аэропорту Шереметьево с запиской, в которой просит определить детей в приют из-за сложной финансовой ситуации. После он полетел в Батайск, где поселился в местной гостинице.

В ведомстве сообщили, что перед тем, как оставить детей, обвиняемый пытался украсть у своей знакомой 100 тысяч рублей с помощью мобильного приложения. Но банк подозрительную операцию заблокировал.

В августе суд ограничил отца ограничил в родительских правах. В результате сыновей определили в семью матери.