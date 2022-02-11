Человек получил травмы во время пожара в частном доме Иванова

Пожар произошел в Иванове. Там загорелись мансарда и две пристройки частного дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Ивановской области.

Дом располагался на улице первой Грачевской. Пожар начался 10 февраля около часа дня. На место спасателям удалось прибыть спустя десять минут после вызова. В тушении были задействованы 37 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Справиться с огнем удалось за 20 минут.