Ледяной дождь оставил без электричества около 30 тысяч жителей Приморья
К многочисленным отключениям в пригороде Владивостока, Артеме и других муниципалитетах привели мокрый снег, обледенение и порывы ветра, рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.
«По предварительным оценкам, на утро 19 ноября без электричества остаются примерно 30 тысяч жителей Приморья», — уточнили в краевой администрации.
Зампред правительства региона Елена Пархоменко добавила, что специалисты работают на поврежденных участках. Ремонт осложнен непрекращающимися осадками и сильным ветром.
«Задействованы дополнительные бригады, техника повышенной проходимости», — пояснила она.
Из-за погодных условий точные сроки устранения аварий в правительстве не назвали. Где-то подключить потребителей удается быстрее, где-то процесс занимает более длительное время.
Наиболее сложная обстановка, уточнили в пресс-службе «Дальневосточной распределительной сетевой компании», сложилась во Владивостоке и пригороде Артема.
«Погодные условия <…> привели к обледенению проводов и вызвали отключения потребителей. Кроме этого, сохраняется угроза падения на провода обледеневших деревьев из внеохранных зон ЛЭП», — предупредили в компании.