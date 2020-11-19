Ледяной дождь оставил без электричества около 30 тысяч жителей Приморья

Непогода лишила света около 30 тысяч жителей Приморья. Из-за обрушившегося на регион ледяного дождя оборвались провода, а сильный ветер повалил деревья. Аварии на электросетях устраняются.

К многочисленным отключениям в пригороде Владивостока, Артеме и других муниципалитетах привели мокрый снег, обледенение и порывы ветра, рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

«По предварительным оценкам, на утро 19 ноября без электричества остаются примерно 30 тысяч жителей Приморья», — уточнили в краевой администрации.

Зампред правительства региона Елена Пархоменко добавила, что специалисты работают на поврежденных участках. Ремонт осложнен непрекращающимися осадками и сильным ветром.

«Задействованы дополнительные бригады, техника повышенной проходимости», — пояснила она.

Источник фото: Instagram

Из-за погодных условий точные сроки устранения аварий в правительстве не назвали. Где-то подключить потребителей удается быстрее, где-то процесс занимает более длительное время.

Наиболее сложная обстановка, уточнили в пресс-службе «Дальневосточной распределительной сетевой компании», сложилась во Владивостоке и пригороде Артема.

«Погодные условия <…> привели к обледенению проводов и вызвали отключения потребителей. Кроме этого, сохраняется угроза падения на провода обледеневших деревьев из внеохранных зон ЛЭП», — предупредили в компании.