Происшествия 27 апреля 2023, 11:46 Украинские боевики атаковали село в Белгородской области, пострадала женщина Губернатор Гладков сообщил о пострадавшей в Щетиновке в результате обстрела ВСУ

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Украинские военные обстреляли село Щетиновка в Белгородской области, пострадал один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадала женщина. Она получила осколочное ранение, ее отвезли в больницу и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

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Губернатор отметил, что снаряды националистов повредили мирные инфраструктурные объекты.

«Осколками посечен фасад здания, выбиты окна. Крыша корпуса сельскохозяйственного предприятия повреждена снарядом. Есть повреждения техники», — добавил Гладков.

На место ЧП выехали аварийные и оперативные службы.

Днем ранее, 26 апреля, под обстрелов украинских военных оказался поселок Красное в Шебекинском городском округе. Два частных дома получили повреждения, из местных жителей никто не пострадал.