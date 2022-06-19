Беспилотник ВСУ сбросил боекомплект на территории России. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, снаряд упал недалеко от хутора Кучеров, который находится в приграничном Беловском районе. В результате прилета повреждены жилые дома.

«Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения», — написал он.

Старовойт отметил, что местные жители не пострадали от прилета снаряда с БПЛА ВСУ. По его словам, за безопасностью населения Курской области следят российские пограничники.

Регион периодически попадает под огонь со стороны ВСУ. В пятницу, 17 июня, стало известно, что село Гордеевка, которое также находится недалеко от границы, попало под минометный обстрел со стороны украинской армии. Старовойт отметил, что огневую точку удалось подавить. По его словам, пострадавших также не было.