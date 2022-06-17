17 июня 2022, 07:43
Пограничное село Гордеевка в Курской области обстреляли из минометов
Власти Курской области рассказали по повреждениях после минометного обстрела села Гордеевка
Утром 17 июня произошел минометный обстрел пограничного села Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
Нападение произошло около пяти часов. Сильных разрушений удалось избежать, так как огневая точка — место, из которого велся огонь — была быстро подавлена. По предварительной информации, в некоторых домах были выбиты стекла.
«Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — завил Роман Старовойт.
Двумя днями ранее со стороны Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Огонь велся по пункту пропуска «Крупец». Тоже обошлось без жертв.