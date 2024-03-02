Происшествия 02 марта 2024, 14:52 Беспилотник ВСУ атаковал группу следователей в Брянской области Губернатор Богомаз: сотрудники СК получили ранения при атаке дрона ВСУ РИА «Новости»

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Запущенный украинскими боевиками беспилотник сбросил боеприпас на следователей, работавших в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Двое криминалистов получили ранения, еще двое контужены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он пояснил, что следователи приехали на место происшествия для осмотра и сбора доказательств. В ходе работы правоохранителей атаковал беспилотник, сбросивший на них взрывное устройство,

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«Следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации» — написал Богомаз.

Губернатор Брянской области добавил, что пострадавшим сотрудникам СК оказали медицинскую помощь. На место взрыва прибыли оперативные и экстренные службы региона.

Пресс-служба центрального главка Следственного Комитета подтвердила ранения и контузии сотрудников в Брянской области после детонации сброшенного с беспилотника взрывного устройства.

В ведомстве добавили, что установят личности украинских военных, причастных к ранению сотрудников, которые находились при исполнении.

В минувший вторник, 27 февраля, украинские боевики нанесли артиллерийский удар по брянскому поселку городского типа Суземка. Ранения получили пять мирных жителей, трое из которых попали в больницу в тяжелом и состоянии средней тяжести. Также обстрел повредил одно из административных зданий населенного пункта.