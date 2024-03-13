Важное 13 марта 2024, 10:10 Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде Гладков: 2 БПЛА атаковали Белгород, один дрон влетел в жилой дом РИА «Новости»

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ВСУ применили два беспилотника самолетного типа для атаки на Белгород 13 марта. Один из БПЛА врезался в многоквартирный дом, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания», — уточнил он.

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Кроме того, незначительные повреждения из-за взрывной волны получили окна в двух стоящих по соседству зданиях образовательных учреждений.

Второй БПЛА упал в реку. Обошлось без последствий, добавил Гладков. На местах, по его словам, сейчас работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь и утро 13 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили и уничтожили 58 беспилотников противника, не дав совершить террористические атаки на территории нескольких регионов России.