Происшествия 10 мая 2023, 00:56 Дрон сбили рядом с военным госпиталем имени Бурденко в Москве — СМИ «Рыбарь»: дрон сбили возле военного госпиталя имени Бурденко в Москве Pxhere

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В столичном районе Лефортово сбили беспилотный летательный аппарат. Это произошло у военного госпиталя имени Бурденко, сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

По данным канала, противник продолжает предпринимать попытки прорвать государственную границу России, чтобы добраться до центральных регионов страны.

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Украина попыталась организовать удар по Кремлю в ночь на 3 мая, сообщала пресс-служба президента России. Уточнялось, что спецслужбы нейтрализовали два беспилотника. Попытку удара в Кремле назвали спланированным терактом и покушением на президента Владимира Путина.

Власти Москвы ввели запрет на запуск беспилотников. Исключение сделали лишь для БПЛА, которые «необходимы для государственных нужд», на их запуск нужно получить специальные разрешения.

Ранее украинский беспилотник сбили в западной части Крыма. По словам главы республики Сергея Аксенова, российские военные эффективно справляются с поставленными задачами.