«Берлин» загорелся под Саратовом

В городе Балаково в Саратовской области в День Победы загорелся ресторан «Берлин». Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщило РИА «Новости».

Вызов поступил пожарным в 13:20 (12:20 по московскому времени). Возгорание произошло в ресторане «Берлин», который находится в Балакове, на улице Чапаева, дом 107/1. Загорелся навес над мангалом на открытой площадке. Огонь сотрудники заведения потушили до прибытия пожарных. Обстоятельства выясняются.

«Пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — сообщила пресс-секретарь саратовского главка МЧС Наталия Куличенкова.

По предварительным данным, площадь пожара составила один квадратный метр.

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