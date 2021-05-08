«Чтобы было больше погружения». Звезда «Физрука» рассказала о вечеринке «в стиле Великой Отечественной» в Москве

Милитари-вечеринка в московском ресторане, на которой официанты были одеты в военную форму, понравилась гостям, среди которых была и актриса Татьяна Храмова, известная по сериалам «Физрук» и «Фитнес». Она рассказала «360», что люди спокойно реагировали на шоу.

Актриса сообщила, что гости спокойно реагировали на вечеринку в военном стиле.

«У нас вообще был день рождения, никак не привязанный к этому. То есть это был концерт ресторана. Мы не заказывали этого. <…> Но что в этом такого, что мы погрузились в те времена? Были блюда тех времен. Привязываться к тому, что надели костюмы военных… Ну, надели и надели, это чтобы было больше погружения. Мне понравилось, атмосферно было», — призналась Храмова.

Артистка отметила, что «никакого дебоширства» при этом не было.

«Люди акцентируют внимание не на тех вещах», — сказала Храмова.

Одна из гостей ресторана, которая тоже присутствовала на вечеринке, рассказала «360», что такая программа была вполне уместна.

«Мероприятие прошло, воспоминания остались, и на сегодняшний день есть о чем вообще подумать. Имею в виду Великую Отечественную войну и все то, что с ней связано», — сказала девушка.

Многие пользователи в Сети начали возмущаться, что в ресторане Balagan прошла тематическая вечеринка, приуроченная ко Дню Победы. С критикой выступила в том числе телеведущая Ксения Собчак.