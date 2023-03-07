07 марта 2023, 22:07
Беременная женщина застряла на сломанном колесе обозрения в Москве
Источник «360»: беременная женщина застряла на сломанном колесе обозрения в Москве
В одной из кабинок сломавшегося колеса обозрения «Солнце Москвы» в «Парке будущего»» находится беременная женщина. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его данным, женщина находится на высоте приблизительно 140 метров уже более двух часов.
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По предварительной информации, аттракцион на территории ВДНХ сломался из-за выпавшего снега. Ранее стало известно, что администрация объекта начала самостоятельную эвакуацию посетителей. Сотрудники МЧС также выехали на место происшествия.
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Одному из пострадавших понадобилась помощь врачей.
Беременность
МЧС РФ
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