Эксклюзив 07 марта 2023, 21:14 Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось с пассажирами в кабинах Источник: людей эвакуируют с остановившегося колеса обозрения «Солнце Москвы» Википедия

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В «Парке будущего» на территории ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы». По данным источника «360», одному человеку понадобилась помощь медиков.

Колесо обозрения высотой 140 метров остановилось вечером 7 марта. В кабинах аттракциона в этот момент находились люди.

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«После временной остановки колеса обозрения производится эвакуация посетителей силами администрации объекта», — отметил источник «360».

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Помощь спасателей не требуется. Сотрудники МЧС выехали на место. Предварительно, одному из посетителей потребовалась помощь врачей. Подробности случившегося выясняются.