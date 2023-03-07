07 марта 2023, 21:14
Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось с пассажирами в кабинах
Источник: людей эвакуируют с остановившегося колеса обозрения «Солнце Москвы»
В «Парке будущего» на территории ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы». По данным источника «360», одному человеку понадобилась помощь медиков.
Колесо обозрения высотой 140 метров остановилось вечером 7 марта. В кабинах аттракциона в этот момент находились люди.
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«После временной остановки колеса обозрения производится эвакуация посетителей силами администрации объекта», — отметил источник «360».
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Помощь спасателей не требуется. Сотрудники МЧС выехали на место. Предварительно, одному из посетителей потребовалась помощь врачей. Подробности случившегося выясняются.
МЧС РФ
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