Бензовоз с 10 тоннами солярки загорелся под Красноярском

В Красноярском крае опрокинулся и загорелся бензовоз. Водитель успел выбраться из машины до того, как она вспыхнула, и не получил серьезных травм. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД написал сайт kp.ru.

Красноярская полиция показала видео с места происшествия. На кадрах виден горящий бензовоз, перевернувшийся посреди дороги. Пожарные тушат его.

Авария произошла в Емельяновском районе. Бензовоз перевернулся на 10-м километре Глубокого обхода в субботу, около 19:40, а потом загорелся. Но водитель успел выбраться из кабины.

Движение было перекрыто в обе стороны. Водителей попросили использовать альтернативные пути объезда.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сайт ТВК со ссылкой на МЧС сообщил, что произошел разлив 10 тонн дизельного топлива. На место выезжали спасатели с сорбентом. Пожар уже локализовали.

Ранее в ноябре на МКАД произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей. Источник «360» сообщал, что в аварию попали бензовоз, самосвалы и легковушки.