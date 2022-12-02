Происшествия 02 декабря 2022, 06:44 Самосвал на Сахалине потерял управление и снес кабину грузовика ГИБДД Сахалина: на трассе Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск столкнулись большегрузы

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Под Углегорском произошла серьезная авария с участием двух большегрузов. Самосвал потерял управление и врезался в грузовик, пострадали два водителя. На место выехали экстренные службы, рассказали в Госавтоинспекции Сахалинской области.

Утром 2 декабря самосвал Hino ехал на север по трассе Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, но в какой-то момент водитель не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик FAW J6. Пострадали 41-летний водитель и 40-летний пассажир второго большегруза. Им оказали разовую медицинскую помощь на месте происшествия.

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Госавтоинспекция опубликовала фотографию с места ДТП, на которой Hino разлетелся на две части — сам грузовик упал в кювет, а его прицеп опрокинулся на бок на дороге. Между ними у обочины остался пострадавший FAW J6.

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В интернете появилось видео с другого ракурса. Telegram-канал «Углегорские новости» показал смятую кабину грузовика, полицейских и коммунальные службы, которые подъехали к месту аварии. Автор рассказал, что самосвал столкнулся с грузовиком на выезде из Ольховки в сторону Никольского.