Bentlеу устроил ДТП в Петербурге

По предварительным данным, виновница ДТП — девушка, которая сидела за рулем элитного авто.

Причины и обстоятельства аварии пока не известны. На месте работают правоохранители.

Ранее авария произошла на 261-м километре дороги М-9 «Балтия». Водитель легковушки поздно заметил выбежавшего на проезжую часть кабана и сбил его. От удара мужчина вылетел из салона на дорогу и погиб.