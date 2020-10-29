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    29 октября 2020, 11:55

    Bentlеу устроил ДТП в Петербурге

    Алена Макаренко

    Bentley столкнулся с другой иномаркой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
    Bentlеу устроил ДТП в Петербурге

    По предварительным данным, виновница ДТП — девушка, которая сидела за рулем элитного авто.

    Причины и обстоятельства аварии пока не известны. На месте работают правоохранители.

    Ранее авария произошла на 261-м километре дороги М-9 «Балтия». Водитель легковушки поздно заметил выбежавшего на проезжую часть кабана и сбил его. От удара мужчина вылетел из салона на дорогу и погиб.