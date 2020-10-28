Водитель Volkswagen погиб после столкновения с кабаном в Тверской области

По данным информагентства, авария произошла на 261-м километре автодороги М-9 «Балтия». Водитель легковушки поздно заметил выбежавшего на проезжую часть кабана и сбил его. В результате столкновения мужчина вылетел из салона на дорогу. Машина, оставшаяся без управления, вписалось в грузовое авто Mercedes Actros. Водитель погиб.