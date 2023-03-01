Происшествия 01 марта 2023, 01:05 Белорусская милиция задержала 200 подростков из «ЧВК „Редан“» Белорусская милиция задержала 200 подростков из группировки «Редан» в Гомеле Соцсети

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Белорусская милиция 28 февраля задержала 200 подростков из «ЧВК „Редан“» в Гомеле. Участники группировки собрались у торгового центра «Секрет», сообщила пресс-служба республиканского МВД.

«Сегодня в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра „Секрет“ собрались сторонники <…> „ЧВК Редан“. Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек», — сказано в сообщении.

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Из двух сотен задержанных 183 — несовершеннолетние. В отношении доставленных в отделение участников сходки проводится проверка, дается правовая оценка их действиям. Подросткам до 16 лет грозит предупреждение с постановкой на учет в инспекции ПДН, уточняет ведомство. Те, кто старше 16 лет, будут привлечены к административной ответственности.

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Милиционеры устанавливают организаторов массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«ЧВК „Редан“» получила известность после того, как в соцсетях начали появляться видеоролики с драками участников группировки с представителями других молодежных формирований. Стычки происходят в России, массовые драки фиксируют на Украине.

Накануне правоохранительные органы предотвратили массовую драку с участием подростков в одном из городских торговых центров Улан-Удэ. В отделение полиции доставили восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям.