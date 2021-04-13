Baza: сын Жириновского и сын экс-главы Северной Осетии подрались во Внуково

Схватка сыновей двух политиков произошла в московском аэропорту Внуково. Во мнениях не сошлись внебрачный сын лидера партии ЛДПР Олег Эдельштейн и сын экс-главы Северной Осетии Зелимхан Битаров. Об этом сообщила Baza.

По данным издания, оба участника конфликта прилетели на одном самолете из Владикавказа. После того, как сыновья политиков покинули салон самолета, разговор сначала перешел на повышенные тона, а после перерос в драку.

В результате Битаров нанес несколько серьезных ударов Эдельштейну, который обратился в полицию.

По данным Telegram-канала Life Shot, сын Жириновского признался, что спор был связан с политикой. А именно с предвыборной кампанией.

Он отметил, что лично знаком только со старшим Битаровым, который покинул свой пост в минувшую пятницу, 9 апреля. По словам сына Жириновского, бывший глава региона помешал ему занять пост депутата регионального парламента. Сына Битарова он увидел в первый раз, но уже успел получить от него избиения и угрозы.

По неподтвержденным данным, врачи диагностировали у Эдельштейна ушибы и подозрение на сотрясение мозга.