Путин предложил своему полпреду в Сибири Меняйло возглавить Северную Осетию

Владимир Путин предложил своему полпреду в Сибири Сергей Меняйло стать врио главы Северной Осетии. Тот ответил согласием, сообщило РИА «Новости».

Глава государства спросил у Меняйло, готов ли тот к работе и «хочет ли внутренне» этого.

«Я готов к работе. Владимир Владимирович, задачу, которую вы поставите, — я всегда готов к ее выполнению. Спасибо за оказанное доверие», — сказал Меняйло Путину.

Президент подписал указ о назначении Меняйло. Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подал в отставку.

Битаров в феврале 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности главы республики. Позже в этом году он возглавил Северную Осетию. Ранее пресс-служба главы и правительства региона отрицала отставку Битарова и уверяла, что работа идет в обычном режиме.

Сергей Меняйло — профессиональный военный. В 2005 году стал командиром Новороссийской военно-морской базы, в 2009-м назначен заместителем командующего Черноморским флотом. С апреля 2014 года по июль 2016 года был губернатором Севастополя. С июля 2016 года до последнего момент являлся уполномоченным представителем президента РФ в Сибири.

Меняйло знает о Северной Осетии не понаслышке: он родился в Алагире, который входил в Северо-Осетинскую АССР.