Происшествия 18 апреля 2024, 03:13 Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, покалечившего пациентов в Москве Бастрыкин взял дело хирурга, на которого пожаловались пациенты, на контроль РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о действиях хирурга, навредившего здоровью пациентов в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о сюжете, показанном в эфире федерального телеканала, о ряде неудачных операций в московской частной клинике. Пациенты пожаловались на ухудшение их состояния и даже получение инвалидности после оперативных вмешательств доктора.

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По данным расследования, врач «не имел права оперировать в имевшихся условиях».

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса РФ.

Ранее уголовное дело возбудили из-за предоставления услуг, не соответствующих нормам безопасности, в одной из московских частных клиник после смерци пациентки.