Важное 23 марта 2024, 22:48 Бастрыкин поручил наградить тех, кто оказал помощь людям при теракте в Crocus City Hall Бастрыкин поручил найти и наградить людей за оказание помощи в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить людей, оказывавших помощь и спасавших людей в Crocus City Hall для их награждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Такую задачу глава комитета поставил перед следователями.

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«Особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — подчеркнул глава СК.

Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из боевиков в Crocus City Hall. Он набросился на боевика в попытке защитить супругу. Активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей.