Появилось видео с места аварии с баснословно дорогим Mercedes

Один из самых дорогих Mercedes — AMG GTR coupe попал в ДТП в Москве. Корреспондент «360» рассказал подробности с места событий.

На кадрах видно, что сейчас на месте аварии находятся сотрудники ДПС и полицейские. Туда прибыл и эвакуатор, который увезет поврежденный автомобиль. Какая именно машина оказалась не на ходу после столкновения пока не известно. Из ролика видно, что в машину одного участника ДТП удар пришелся на передний бампер пассажирской стороны.

Стоимость автомобиля, который стал участником ДТП, составляет около 14 миллионов рублей. Сотрудники ГИБДД сообщили «360», что в результате столкновения никто не пострадал.

Авария произошла на северо-западе Москвы, на улице Героев Панфиловцев. AMG GTR coupe на высокой скорости протаранил такси и несколько машин, которые были припаркованы вдоль дороги. По информации СМИ, сотрудники ГИБДД не нашли вины в действиях водителя дорогого автомобиля. Аварию спровоцировал таксист, который нарушил правила дорожного движения.