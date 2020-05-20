Один из самых дорогих Mercedes попал в ДТП в Москве. Видео

Один из самых дорогих Mercedes — AMG GTR coupe попал в аварию в Москве. Стоимость транспортного средства составляет около 14 миллионов рублей. ГИБДД в беседе с «360» подтвердили информацию о ДТП.

По видео, которое оказалось в распоряжении «360» видно, что автомобиль на большой скорости протаранил такси и несколько припаркованных вдоль дороги машин.

Это произошло на северо-западе столицы, на улице Героев Панфиловцев. Пострадавших нет.

«Там по мелочи, пострадавших нет», — заявили в ГИБДД.

Источник фото: телеканал «360»

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