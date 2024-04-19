Происшествия 19 апреля 2024, 08:44 «Башнефть» установила ограждения от беспилотников на нефтезаводах Хабиров: в Башкирии на НПЗ появились ограждения от дронов Freepik

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Все нефтеперерабатывающие заводы в Башкирии оснастили механическими ограждениями против беспилотников. Об этом «Башинформ» заявил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, благодаря ограждениям на предприятиях «Башнефти» объекты получили дополнительную защиту от атак украинских БПЛА. Он добавил, что методы борьбы с дронами будут совершенствоваться.

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«Мы все понимаем, что это половинчатое решение, потому что они, допустим, первый удар выдержат, но тут же может быть второй удар», — подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что власти сотрудничают с Минобороны по вопросу защиты предприятий.

«Есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Но мы очень плотно этим занимаемся», — процитировал Хабирова RT.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали объекты Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Системы ПВО сбили несколько дронов, их осколки рухнули на территорию предприятия, заявил губернатор Василий Голубев.