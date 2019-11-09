Башкирских рабочих завалило землей в двухметровой траншее
В городе Учалы во время ремонта трубопровода засыпало трех рабочих. Один из них погиб, двое других получили травмы, сообщило управление МЧС по Башкирии.
Инцидент произошел, когда сотрудники находились в траншее на глубине двух метров. В это время проводились земляные работы и спаивание частей трубопровода. Произошел обвал одной из стен траншеи.
Источник фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Торнадо обрушился на фабрику с рабочими в Греции. ВидеоПодробнее
Погиб мужчина 1981 года рождения. Пострадали двое работников 1980 и 1988 годов рождения, спасатели передали их бригаде скорой помощи.
О причинах происшествия не сообщается.
Ранее сегодня вблизи подмосковной Электростали погиб 15-летний подросток. В частном доме, где он жил вместе с родителями, взорвался газовый баллон. Взрослые и ребенок успели выбраться из огня, но затем подросток вновь побежал в горящий дом, чтобы спасти кошек. Покинуть строение ему не удалось.