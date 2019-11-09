Подросток бросился спасать кошек из горящего дома в Электростали и погиб

Подросток побежал в горящий дом спасать любимых кошек, но в итоге тоже погиб. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.

Дом загорелся в СНТ «Северный» под Электросталью в Московской области. В нем жили супружеская пара и их 15-летний сын. Когда семья выбежала из пламени, никто не пострадал. Но потом юноша вспомнил про своих питомцев и побежал домой, чтобы спасти кошек. Выбраться ему не удалось.

Дом вспыхнул 9 ноября, около 14:00. На место приехали пожарные. Спасатели МЧС локализовали возгорание в 14:28, а скрытое горение ликвидировали в 15:04.

Соседи рассказали, что слышали хлопок и видели, как в секунды вспыхнуло пламя и охватило все строение, сообщил «Московский комсомолец». По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва газового баллона.