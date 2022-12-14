Происшествия 14 декабря 2022, 03:02 Мужчина погиб после падения башенного крана в Абакане

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Башенный кран рухнул на стройке в Абакане в Хакасии. Один рабочий погиб, еще двое получили травмы, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.

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Кран упал с высоты, как минимум, в 42 метра. Машинист, который находился в кабине, скончалась на месте, уточнил сайт «Дни.ру». Еще два человека попали в больницу. Специалисты начали проверку по этому происшествию.