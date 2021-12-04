Баржа села на мель в Каспийском море

Баржа, которая следовала из Астрахани в Казахстан, села на мель в Каспийском море. Сейчас ее пытаются оттуда снять. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Астраханской области в субботу.

«Поступило сообщение в 12:30 по московскому времени — произошла посадка на мель грузовой баржи Silver-3003, буксируемой теплоходом ОТ-2080. Маршрут следования: порт Астрахани — порт Баутино, Республика Казахстан», — говорится в сообщении.

Ход судов на месте происшествия не нарушен. баржа не протекла, разлива нефтепродуктов не произошло.

В ведомстве уточнили, что баржу сейчас пытаются снять с мели с использованием буксира-толкача.

Ранее в Японском море затонул сухогруз, который шел из Находки в японский порт Кинуура. Судно следовало под флагом Панамы и везло уголь. Пропавшим без вести считают одного человека.

Сигнал бедствия сухогруз подал в 380 километрах от японской префектуры Симанэ. На его борту находились 18 членов экипажа — граждан Вьетнама. Когда на место происшествия прибыл сторожевик береговой охраны Южной Кореи, то нашел в шлюпке 17 человек.