Вышедший из Находки сухогруз затонул в Японском море

В Японском море затонул сухогруз, который шел из Находки в японский порт Кинуура. Судно следовало под флагом Панамы и везло уголь. Пропавшим без вести считают одного человека.

Сигнал бедствия сухогруз подал в 380 километрах от японской префектуры Симанэ, сообщил телеканал NHK. На его борту находились 18 членов экипажа — граждан Вьетнама.

Когда на место происшествия прибыл сторожевик береговой охраны Южной Кореи, то нашел в шлюпке 17 человек. Им удалось спастись. Судно затонуло, местонахождение еще одного члена экипажа неизвестно.

Поиски пропавшего поручили японской береговой охране.

В Приморье в середине ноября сел на мель контейнеровоз Rise Shine. С него начали откачивать топливо.