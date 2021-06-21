Баржа с колонной для Амурского ГКХ застряла под мостом в Благовещенске

Баржа, перевозившая груз для Амурского газохимического комплекса (ГКХ), застряла на реке Зея под мостом в Благовещенске.

По данным ГКХ, баржебуксирный состав перевозил первое оборудование для комплекса и должен был причалить для разгрузки в Свободненском районе, сообщил РЕН ТВ.

Но сделать это не удалось из-за стремительно поднимающегося уровня воды в реке. В итоге баржа с габаритным оборудованием застряла под автомобильным мостом. Чтобы спасти положение, баржу с колонной отбуксировали в ближайший район и поставили на якорь.

Вторая попытка пройти к месту назначения будет предпринята после улучшения паводковой ситуации.

Ранее ЧП с участием теплохода и баржи с мазутом произошло неподалеку от Нижнего Новгорода. Два судна сели на мель на Волге, на Георгиевском перекате, между Сормовским районом и Балахной. Разлива топлива удалось избежать. Но по факту случившегося была начала прокурорская проверка.