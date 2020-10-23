Банный комплекс сгорел на северо-востоке Москвы. Видео

Банный комплекс на северо-востоке Москвы полностью сгорел, несмотря на несколько пожарных расчетов, которые работали на месте. Пожарные не допустили перехода огня на соседнее строение, сообщил корреспондент «360».

Огонь вспыхнул в одноэтажном здании, расположенном по адресу: 3-я Северная линия, дом 2. В строении находятся «Северные бани» — общественная баня и кафе при ней.

Здание горит по всей площади. Пострадавших нет: возгорание произошло после закрытия заведения.

Справиться с огнем пока не удается, пожарные вскрыли крышу, чтобы добраться до деревянных перекрытий. На месте спасатели развернули штаб. Точную площадь пожара еще не назвали.