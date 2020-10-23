Пожарные больше часа тушат сауну на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы загорелась одноэтажное здание, в котором находится сауна. Пожарные продолжают бороться с огнем больше часа, на месте развернули штаб.

Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах. Он уточнил, что пожар начался в Москве по адресу 3-я Северная линия, дом 2. Загорелось одноэтажное здание, внутри которого находится сауна.

По словам источника, есть риск перехода огня на мансарду. Пожару присвоили первый ранг, огонь распространился на 20 квадратных метров. Пожарные продолжают тушить его уже больше часа. На месте происшествия развернули штаб.