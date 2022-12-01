Эксклюзив 01 декабря 2022, 18:28 Баллон с освежителем воздуха взорвался в караоке-ресторане в Петербурге Появились кадры со взрывом баллона в ресторане в Санкт-Петербурге

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Баллон с освежителем воздуха взорвался в одном из заведений в Санкт-Петербурге. В распоряжении «360» появились кадры, на которых запечатлен момент происшествия.

ЧП произошло в караоке-ресторане на Малой Посадской. В подсобке заведения разорвало баллон с освежителем воздуха, который нагрелся от тепловой пушки. На кадрах видно, как один из сотрудников ресторана зашел в помещение, а всего спустя несколько секунд произошел взрыв. Молодой человек пострадал, однако сумел самостоятельно выйти из подсобки.

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Из-за взрывной волны по всему помещению разлетелись вещи, после чего начался пожар. Еще один сотрудник прибежал с огнетушителем и попытался ликвидировать возгорание. Из подсобки повалил сильный дым. Подробности случившегося выясняются.

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Еще один взрыв произошел в Волгограде. В Советском районе сгорели четыре припаркованных автомобиля, в одном из них находились местный житель и трехлетний ребенок. Мужчина посадил мальчика в машину, положил вещи и сел за руль. Затем он вышел из авто и подошел к багажнику. В этот момент произошел взрыв. Ребенок погиб.