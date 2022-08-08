Баллон с газом загорелся в автомобиле в Азове

В городе Азове Ростовской области в кузове внедорожника Mitsubishi на ходу загорелся баллон с газом. Автомобиль в результате сгорел дотла, рассказал «Ерш».

Пресс-служба областного ГУ МЧС России уточнила, что возгорание произошло на Кагальницком шоссе, у строения № 16. Сообщается, что водитель остановил автомобиль, успел покинуть салон прямо перед взрывом и не пострадал. Других пострадавших тоже нет. В тушении пожара участвовал один расчет в составе четырех спасателей и одной единицы спецтехники.

Кадры произошедшего распространили соцсети. Очевидцы рассказали, что черный едкий дым от полыхающего автомобиля был виден за несколько километров.

Ранее автомобиль Renault загорелся на внутренней стороне 12-го километра МКАД, после Новорязанского шоссе. Из-за ЧП движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с улицей Верхние Поля осуществлялось по трем полосам из пяти.