Иномарка Renault загорелась на внутренней стороне МКАД

Автомобиль Renault загорелся на внутренней стороне 12-го километра МКАД, после Новорязанского шоссе. На место прибыли спасатели, они тушат полыхающую иномарку.

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. По данным ведомства, из-за ЧП движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с улицей Верхние Поля осуществляется по трем полосам из пяти.

Обстоятельства и причины возгорания, а также информация о пострадавших уточняются.

На кадрах, которые успели снять очевидцы, видно, что машина полностью объята пламенем. От нее валит густой черный дым.