Правительство выделило Приморью около 700 млн рублей на ликвидацию последствий циклона

Приморье получит около 700 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с последствиями ледяного шторма, из-за которого местные жители лишились отопления, горячей воды и электричества. Об этом сообщила председатель краевого правительства Вера Щербина.

«Кроме того, что нам по линии большой энергетики пришли опоры, технические вещи для восстановления энергетики, нам еще подписано и согласовано председателем правительства почти на 700 миллионов рублей финансовых и материальных ресурсов», — приводит «Интерфакс» слова Щербиной.

Она добавила, что правительство Приморья договорилось о новых поставках генераторов и другого оборудования для восстановления энергоснабжения. Денег в регионе сейчас достаточно.

В ночь на 19 ноября в Приморье пошел ледяной дождь. Из-за непогоды оборвались линии электропередачи. Без электричества остались более 180 тысяч местных жителей. Перестали работать станции, которые подают воду и отопление. В крае ввели режим ЧС. Накануне тепло вернули в дома жителей Владивостока.