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    25 ноября 2020, 07:29

    Правительство выделило Приморью около 700 млн рублей на ликвидацию последствий циклона

    Андрей Иванов

    Приморье получит около 700 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с последствиями ледяного шторма, из-за которого местные жители лишились отопления, горячей воды и электричества. Об этом сообщила председатель краевого правительства Вера Щербина.
    Правительство выделило Приморью около 700 млн рублей на ликвидацию последствий циклона

    «Кроме того, что нам по линии большой энергетики пришли опоры, технические вещи для восстановления энергетики, нам еще подписано и согласовано председателем правительства почти на 700 миллионов рублей финансовых и материальных ресурсов», — приводит «Интерфакс» слова Щербиной.

    Она добавила, что правительство Приморья договорилось о новых поставках генераторов и другого оборудования для восстановления энергоснабжения. Денег в регионе сейчас достаточно.

    В ночь на 19 ноября в Приморье пошел ледяной дождь. Из-за непогоды оборвались линии электропередачи. Без электричества остались более 180 тысяч местных жителей. Перестали работать станции, которые подают воду и отопление. В крае ввели режим ЧС. Накануне тепло вернули в дома жителей Владивостока.