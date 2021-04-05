Байдарка с людьми перевернулась в Калужской области. Кадры спасательной операции

Байдарка перевернулась в водоеме Боровского района Калужской области. В воде оказались парень и девушка. Им на помощь пришли спасатель. Кадры операции оказались в распоряжении «360».

На кадрах видно, как байдарка со спасателями подплывает к деревьям, которые находятся посреди водоема. Потерпевшая девушка смогла зацепится за ветки и до прихода спасателей оставаться над водой.

Спасенную пару передали медикам скорой помощи. Девушка была настолько замерзшей, что не чувствовала ног и не могла идти сама. Молодой человек смог дойти до машины «скорой» самостоятельно.

Семь человек провалились под лед, катаясь на снегоходе на Сахалине. Среди пострадавших — дети. В региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели вытащили людей из воды и доставили в санаторий «Лесное озеро». Один мужчина после происшествия без сознания оказался в сахалинской областной клинической больнице. Состояние остальных шестерых пострадавших оценивается как удовлетворительное.