Снегоход с семью людьми провалился под лед на Сахалине

Семь человек провалились под лед, катаясь на снегоходе на Сахалине. Среди пострадавших — дети. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня днем, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на озере Тунайча (Корсаковский район) под лед провалился снегоход с санями, на котором находились семь человек, в том числе двое детей», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что спасатели вытащили людей из воды и доставили в санаторий «Лесное озеро».

Один мужчина после происшествия без сознания оказался в сахалинской областной клинической больнице. Состояние остальных шестерых пострадавших оценивается как удовлетворительное.