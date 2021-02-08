Бабушку заподозрили в убийстве внучки в Орске

«По подозрению в убийстве ребенка задержана 60-летняя жительница города Орск, которая, по версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ножом телесные повреждения в области шеи внучке», — говорится в сообщении.

Преступление было совершенно в 00:10 8 февраля рядом с жилым домом на улице Короленко. На теле девочки были обнаружены множественные колото-резаные раны в области шеи.

Источник фото: пресс-служба Следственного комитета по Оренбургской области

Сейчас подозреваемая задержана. Также для дачи процессуальной оценки в отношении работников органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».

В конце января в Омской области прокуратура огласила приговор матери, убившей двухлетнюю дочку. Ей грозит 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Следствие полагает, что подозреваемая насыпала девочке в рот хлебные крошки, из-за чего ребенок задохнулся.