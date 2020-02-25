Омичка убила двухлетнюю дочь, насыпав ей в рот хлебные крошки

В мае 2019 года подозреваемая пьяной издевалась над своим ребенком. Она разозлилась на девочку из-за рассыпанных на пол хлебных крошек. Прокуратура сообщила, что 29-летняя омичка насыпала куски хлеба в рот ребенку и протолкнула их в горло. В результате этого девочка задохнулась и умерла, сообщило ИА Nation News.

Тело девочки мать положила в сумку, а ее сожитель вынес ее и спрятал на улице. Найти труп не могут до сих пор, так как возлюбленный матери скончался.

Женщина свою вину в убийстве не признает.