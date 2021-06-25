Бабушка погибшего в Электростали младенца рассказала о его родителях

Мать погибшего от жары младенца в Электростали была судима за кражу и уже давно злоупотребляет спиртным. У нее остался еще один сын. Мальчику 16 лет. Об этом «360» рассказала бабушка детей.

По словам женщины, о смерти своего младшего внука она узнала от сотрудницы ПДН. Ее дочь с ней не связывалась, только позвонила второму сыну и сказала, что его брат умер.

«Они взяли его с собой на шашлыки, пить начали заранее. Потом он перегрелся на солнце. У него поднялась температура. Они его обложили мокрыми тряпками, но ему стало еще хуже. И все», — поделилась собеседница «360».

Ребенку 1 июля должно было исполниться четыре месяца. Бабушка погибшего добавила, что ее дочь пыталась участвовать в воспитании детей, но часто оставляла младшего с ней и дедушкой. Тогда он был в полной безопасности.

В последний раз, по ее словам, мать ребенка пыталась работать в торговле, недавно устроилась в кафе в строительном гипермаркете Leroy Merlin.

«Отец ничем не занимается, только пьет. Но он говорит, что работает, однако денег от него никогда не видно. <…> Алкоголь губит всех», — добавила она.

Старший брат умершего мальчика, по словам бабушки, успешно занимается теннисом, хорошо учится.

Проверку по факту гибели ребенка ведет прокуратура. По данным ведомства, трагедия произошла 24 июня. Днем родители взяли коляску с младенцем и пошли гулять. При этом температура воздуха на улице составляла больше +30 градусов. Вечером пара обнаружила, что малышу плохо, они занесли его домой, но вскоре мальчик скончался. В прокуратуре намерены дать оценку не только действиям родителей, но и работе органов профилактики.