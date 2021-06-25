Прогулка пьяных родителей в Электростали закончилась смертью их грудного ребенка

В Электростали умер грудной ребенок во время прогулки с родителями. В прокураторе начали проверку.

Родители трехмесячного мальчика обнаружили, что он умер 24 июня, около 19:00. В этот момент они всей семьей находились на улице. Прокуратура Электростали проверит действия родителей, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным РЕН ТВ, мама ребенка во время прогулки пила алкоголь. В этот момент коляска с младенцем находилась на солнце. Когда девушка обнаружила, что ребенку стало плохо, она занесла его домой и вызвала скорую помощь. Однако медики констатировали смерть младенца.

Источник Mash утверждает, что семейная пара была на шашлыках. Последний раз они покормили ребенка в 15:00. До 19:00 они пили алкоголь, пока их ребенок находился под палящим солнцем. После шашлыков они отправились к друзьям, где заметили, что младенец не шевелится. Ребенок мог умереть от теплового удара.

Ранее врач Ирина Добрецова рассказала «360», что жара опасна для младенцев с открытым родничком. Если он находится в коляске, то нельзя его накрывать одеялом, даже легким. Из-за этого может образоваться парниковый эффект, что приведет к тепловому удару.