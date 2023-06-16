Эксклюзив 16 июня 2023, 17:33 Автосервис загорелся возле ТЭЦ-22 в Дзержинском В подмосковном Дзержинском произошел пожар в автосервисе около МКАД недалеко от ТЭЦ-22

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В подмосковным Дзержинске загорелся автосервис около МКАД недалеко от ТЭЦ-22, сообщил источник «360».

Огонь охватил примерно 500 квадратных метров в автосервисе на Алексеевской улице. В управлении регионального МЧС уточнили «360», что на место уже выехали пожарные расчеты.

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Сильный пожар запечатлели очевидцы на камеры смартфонов и поделились роликами в социальных сетях. На кадрах можно увидеть только черный столб дыма, поднимающийся на десятки метров вверх.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации возгорания. Пострадавших нет.

Ранее на севере Москвы на дороге загорелся автомобиль BMW.