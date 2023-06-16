Эксклюзив 16 июня 2023, 07:27 Автомобиль бизнес-такси BMW загорелся на севере Москвы Автомобиль BMW загорелся на Международном шоссе в САО Москвы

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В Северном административном округе Москвы на дороге загорелся автомобиль BMW. Водитель успела спастись, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил 16 июня в 03:13. Заявитель рассказал, что на Международном шоссе загорелся автомобиль бизнес-такси BMW Series 5. Пожарные оценили обстановку. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В 03:31 ликвидировали открытый огонь, через две минуты возгорание потушили полностью.

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Прибывшие на место сотрудники ДПС перекрыли движение по одной полосе в сторону центра. Никто не пострадал — женщина-водитель успела выйти из машины.

В Южном Тушино ночью горел четырехэтажный кирпичный расселенный дом. Возгорание началось в одной из квартир, огонь перекинулся на чердак и крышу. Тушение осложнили забитые двери в подъезды и зеленые насаждения.