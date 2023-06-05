Эксклюзив 05 июня 2023, 07:21 Автосервис сгорел на востоке Москвы Пожарно-спасательные подразделения потушили пожар в автосервисе на востоке Москвы РИА «Новости»

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В Восточном административном округе Москвы потушили пожар в автосервисе. Огонь перекинулся на 300 квадратных метров, тушение осложнила неисправность ближайших гидрантов, сообщил источник «360».

Пожарно-спасательные подразделения вызвали 5 июня около одного часа ночи на Салтыковскую улицу. Загорелся автосервис, открытый огонь увидели на первом и втором этажах трехэтажной части постройки. Ближайшие гидранты оказались неисправными, а другие находились на расстоянии двух километров.

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Огонь перекинулся на секцию с двумя этажами, автозапчасти и корпуса автомобилей — в общей сложности на 300 квадратных метров. В 02:57 возгорание локализовали, а к 03:22 потушили.

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