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    26 сентября 2020, 16:17

    Автомойка вспыхнула в Сочи. Видео

    Алена Макаренко, Екатерина Земская, Иван Степанов

    Автомойка загорелась рядом с ТЦ «Моремолл» на улице Донской в Сочи. Очевидец поделился с «360» видео.

    «Дым конкретный такой, темный», — рассказал свидетель ЧП.

    На одном из кадров позднее видно, как неожиданно появляются еще и языки пламени.

    На автомойке загорелся рекламный баннер, после чего пламя перекинулось на само строение. Об этом «360» рассказал пресс-секретарь МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

    «Пожарные приехали, потушили, проблем нет», — отметил он.

    По словам пресс-секретаря, взрыва на автомойке не было. Это пламя на видео — вспышка легковоспламеняющихся веществ, «просто процесс горения».

    Один человек пострадал — получил ожоги.

    Ранее автомойка и шиномонтажка сгорели в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

    Новости SMI.FM