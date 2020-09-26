Автомойка вспыхнула в Сочи. Видео

Автомойка загорелась рядом с ТЦ «Моремолл» на улице Донской в Сочи. Очевидец поделился с «360» видео.

«Дым конкретный такой, темный», — рассказал свидетель ЧП.

На одном из кадров позднее видно, как неожиданно появляются еще и языки пламени.

На автомойке загорелся рекламный баннер, после чего пламя перекинулось на само строение. Об этом «360» рассказал пресс-секретарь МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

«Пожарные приехали, потушили, проблем нет», — отметил он.

По словам пресс-секретаря, взрыва на автомойке не было. Это пламя на видео — вспышка легковоспламеняющихся веществ, «просто процесс горения».

Один человек пострадал — получил ожоги.

Ранее автомойка и шиномонтажка сгорели в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.