26 сентября 2020, 16:17
Автомойка вспыхнула в Сочи. Видео
Автомойка загорелась рядом с ТЦ «Моремолл» на улице Донской в Сочи. Очевидец поделился с «360» видео.
«Дым конкретный такой, темный», — рассказал свидетель ЧП.
На одном из кадров позднее видно, как неожиданно появляются еще и языки пламени.
На автомойке загорелся рекламный баннер, после чего пламя перекинулось на само строение. Об этом «360» рассказал пресс-секретарь МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
«Пожарные приехали, потушили, проблем нет», — отметил он.
По словам пресс-секретаря, взрыва на автомойке не было. Это пламя на видео — вспышка легковоспламеняющихся веществ, «просто процесс горения».
Один человек пострадал — получил ожоги.
Ранее автомойка и шиномонтажка сгорели в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.