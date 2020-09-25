25 сентября 2020, 12:58
Автомойка и шиномонтажка сгорели в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов о том, что в переулке Косьвинский горит двухэтажное здание. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.
На место выехали 20 спасателей и семь единиц спецтехники. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В помещениях находились автомойка и шиномонтажка.
«Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние постройки», — заявили в пресс-службе.