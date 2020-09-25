Автомойка и шиномонтажка сгорели в Екатеринбурге

На место выехали 20 спасателей и семь единиц спецтехники. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В помещениях находились автомойка и шиномонтажка.

«Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние постройки», — заявили в пресс-службе.